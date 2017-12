फेसबुक-ट्विटर के जरिए बुक होगा गैस सिलेंडर, इस कंपनी ने दी खास सुविधा

मल्टीमीडिया डेस्क। अब इंडेन गैस के उपभोक्ता ट्विटर और फेसबुक के जरिए सिलेंडर बुक करा सकते हैं। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट कर यह जानकारी दी है। इस ट्वीट में जानकारी दी गई है कि इंडेन गैस सिलेंडर के ग्राहक फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से घरेलू गैस बुक (एलपीजी सिलेंडर) करा सकते हैं।



फेसबुक से ऐसे होगा सिलेंडर बुक -



इंडियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार सिलेंडर बुक कराने के लिए ग्राहकों को अपने स्मार्टफोन में फेसबुक के मोबाइल ऐप पर जाना होगा। इसके बाद इंडियन ऑयल के ऑफिशियल पेज पर जाएं और बुक नॉऊ के विकल्प पर क्लिक कर दें। अगर यूजर पहले से फेसबुक पर लॉग्ड इन है तो वे कंटिन्यू एज.. पर क्लिक करें। इससे फेसबुक क्रिडेंशियल्स पेज एक्सेस करने के लिए मंजूर कर दिये जाएंगे। अगले स्टेप में एलपीजी आईडी एंटर करें। आईडी एंटर करते ही बुक नॉऊ पर टैप कर दें। इससे बुकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा।



ऐसे करें ट्विटर से बुक -



अगर आप ट्विटर के जरिए इंडेन गैस को बुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना टि्वटर हैंडल रजिस्टर कराएं। रजिस्टर कराने के लिए @indanerefill<SPACE>#register<SPACE><LPGID><SPACE><email id> ट्वीट करें। इसके बाद रिफिल करने की बुकिंग के लिए @indanerefill<SPACE>#refill ट्वीट कर दें।



कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों को सरल विकल्प उपलब्ध करवाना -



इंडेन रिफिल बुकिंग थ्रू फेसबुक एंड ट्विटर के लॉन्च के दौरान कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर ने तकनीक के उपयोग पर जोर दिया और कहा कि सोशल मीडिया के जरिए इंडियन ऑयल के उन ग्राहकों को सरल विकल्प उपलब्ध कराया जाना मुख्य उदेश्य है, जो इसकी सेवाओं का लाभ लेते हैं। इंडियन ऑयल तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में से पहली ऐसी कंपनी है जो सोशल मीडिया पेजेस के जरिए ग्राहकों को रिफिल बुकिंग की सुविधा दे रही है।

Now, you can book your Indane LPG Refill through Facebook and Twitter. Read more https://t.co/XcHWEg1qxC pic.twitter.com/NsGjxsJ7cL

— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) 26 December 2017