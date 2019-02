WhatsApp पर अगर आपको आपत्तिजनक मैसेज मिलते हैं तो अब इसके खिलाफ दूरसंचार विभाग (DoT) से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। पीड़ित को मोबाइल नंबर के साथ मैसेज का स्क्रीनशॉट पेश करना होगा और इसे ccaddn-dot-nic.in पर ई-मेल करना होगा।

DoT के कंट्रोलर कम्यूनिकेशंस आशीष जोशी ने ट्वीट किया, 'यदि किसी को अभद्र/आक्रामक/ मौत की धमकी/ अश्लील व्हाट्सएप मैसेज मिल रहे हैं, तो मैसेज के स्क्रीन शॉट्स ccaddn-dot@nic.in पर मोबाइल नंबरों के साथ भेजें। हम इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स और पुलिस प्रमुखों के समक्ष ले जाएंगे।'

If anyone is receiving abusive/offensive/death threats/ vulgar whatsapp messages ,please send screen shots of the message along with the mobile numbers at ccaddn-dot@nic.in

We will take it up with the telecom operators and police heads for necessary action.

— Ashish Joshi (@acjoshi) February 22, 2019