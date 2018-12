इंस्टाग्राम के नए फीचर पर लोगों ने ट्विटर पर दिखाया गुस्सा, कंपनी ने हटाया

इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने वाले दूसरों की स्टोरीज पढ़ने के लिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। लेकिन गुरुवार को सुबह अचानक यूजर्स को अलग एक्सपीरियेंस हुआ। उन्होंने एक नया फीचर देखा जिसमें फीड स्क्रॉल होने की बजाए स्वाइप होने लगा। यूजर्स को यह बदलाव पसंद नहीं आया और उन्होंने इस बारे में उन्होंने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर ही जाहिर की। हालांकि कंपनी ने माफी मांगते हुए इस फीचर को कुछ देर बाद ही हटा लिया।

वास्तव में यह एक टेस्टिंग का हिस्सा था। इंस्टाग्राम स्टोरी की तरह ही फीड को भी स्वाइप करने के फीचर की टेस्टिंग की जा रही थी, लेकिन एक बग के कारण ये फीचर ऑटोमैटिकली अपडेट हो गया। फिर क्या था यूजर्स ने अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर जाहिर किया।

इंस्टाग्राम ने अपने बयान में कहा कि एक बग की वजह से कुछ यूजर्स को फीड में बदलाव देखने को मिला। इसे तुरंत ठीक कर दिया है और हम इसके लिए माफी मांगते हैं।

यहां देखिए लोगों ने ट्विटर पर कैसे जताई नाराजगी:

Everyone: we hate the new Instagram update



Instagram: pic.twitter.com/5crPlrNlOl — Jeyson Paez (@jeysonpaez) December 27, 2018

📍Instagram

|

|

| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

|

📍going back to |

chronological order |

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

|

|

|

📍the absolute worst update they’ve ever released#instagramupdate — Seamus Daniel (@seamusmdaniel) December 27, 2018

How do I delete the new Instagram update omgggggg no’ — Mark (@MarkFerris199O) December 27, 2018

These Instagram updates are weird. I think Instagram wants us to leave. Like when a guy goes “you’re just to good for me.” We should listen. — Quinta. (@quintabrunson) December 27, 2018

when instagram made the update pic.twitter.com/Z5BUVr51gj — lily (@gwslily) December 27, 2018