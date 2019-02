क्या LIC से आपको भी आता है ऐसा SMS, नहीं तो आज ही अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराएं

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी में भी कामकाज डिजिटल हो रहा है। एलआईसी ने अपने पॉलिसी धारकों को एसएमएस भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्हें बीमा किस्त की आखिरी तारीख, पॉलिसी पर मिलने वाले बोनस और अन्य जरूरी बातों की सूचना दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक, अभी चुनिंदा ग्राहकों के लिए यह सुविधा थी, लेकिन 1 मार्च 2019 से सभी ग्राहकों को ऐसे एसएमएस मिलने लगेंगे।

एलआईसी की इस पहल के बाद बीमा धारकों से कहा जा रहा है कि वे बीमा कंपनी के साथ अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा लें या अपडेट करवा लें। ताकि उन्हें अपनी पॉलिसी से जुड़ी हर जरूरी अपडेट मिलती रहे।

ऐसा रजिस्टर्ड करवाएं अपना मोबाइल नंबर

मोबाइल रिजस्टर्ड करवाने के लिए बीमाधारक अपने एजेंट से संपर्क साध सकते हैं। एजेंट्स से ही मोबाइल नंबर अपडेट भी करवाया जा सकता है।

यह काम ऑनलाइन भी हो सकता है। इसके लिए www.licindia.in/Customer-Services/Help-Us-To-Serve-You-Better पर लॉगिन करना होगा। एलआईसी हेल्पलाइन नंबर 022-68276827 पर फोन करके भी यह काम किया जा सकता है।

एलआईसी के अधिकांश मैसेज बीमा राशि के भुगतान से संबंधित होंगे। यह मैसेज इस तरह होंगे - “Premium for Policy No. xxxxxxxxx of Rs xxxx.00 is due on dd/mm/yyyy. You can pay online at www.licindia.in or from mobile at www.licindia.in/mobile.”

किस्त जमा करने की आखिरी तारीख से एक दिन पहले या ग्रेस पीरियड खत्म होने के पहले यह संदेश भेजा जाएगा - “Dear customer, please pay premiium due mm/yyyy under Policy No. xxxxxxxxxx on or before dd/mm/yyyy. Please ignore this message if premium is already paid.”

एलआईसी सालभर में ऐसे कुल 65 मैसेज हर ग्राहक को भेजगी, जिसमें बीमा राशि जमा करने के साथ ही पॉलिसी खत्म होने, बंद होने, दोबारा चालू होने, पॉलिसी बॉण्ड जारी होने, लॉयल्टी जारी होने, मैच्युरिटी राशि जारी होने के साथ ही नए साल की शुभकामना से जुड़े मैसेज होंगे।