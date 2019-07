दुनियाभर में प्रीमियम और शानदार स्मार्टफोन बनाने के लिए पहचानी जानी वाली वनप्लस कंपनी इस बार गलत कारणों से सुर्खियों में है। दरअसल, एक वनप्लस स्मार्टफोन यूजर की मोबाइल में उस वक्त आग लग गई, जबकि फोन ऑफ था। यूजर ने सोशल मीडिया और ईमेल के जरिए कंपनी ने इस संबंध में कई सवाल किए हैं।

राहुल हिमालियन नाम के एक यूजर ने बताया कि, उनके वनप्लस स्मार्टफोन में आधी रात को आग लग गई। यूजर ने बताया कि, उनके वनप्लस वन स्मार्टफोन में जिस वक्त आग लगी उस वक्त वह स्विच ऑफ था और चार्जिंग में भी नहीं था। राहुल के अनुसार कमरे में भरे धुएं की वजह से उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि मोबइल में से धुआं निकल रहा है। आग की लपट बढ़ने से पहले राहुल ने मोबाइल पर पानी डाल दिया। अगर समय रहते राहुल ऐसा नहीं करते तो मोबाइल में विस्फोट हो सकता था, जिससे उनको भी चोट लग सकती थी। यह तमाम जानकारी राहुल ने सोशल मीडिया और वनप्लस कंपनी को ईमेल के जरिए दी है।

Someone I know just got saved from fatality. @OnePlus_IN @oneplus how do you explain your phone exploding out of the blue???! Kids use your phone as it’s attractively priced. Where is the responsibility to fix this? pic.twitter.com/CRgmF6RTBB

— Chaiti Narula (@Chaiti) 3 July 2019