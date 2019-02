अभी तक पीरियड्स के बारे में बताने के लिए लड़कियां जिस इमोजी इस्तेमाल करती होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि वे उतने सटीक नहीं होते होंगे। उन्हें हमेशा इसकी अभिव्यक्ति के लिए एक इमोजी की जरूरत होती थी। इसके अलावा एक संगठन ने भी पीरियड्स इमोजी की मांग करते हुए कहा था कि पीरियड्स पर बातचीत शुरू करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब उनके लिए खुशी का मौका है कि पीरियड्स इमोजी आ गई है। यह इमोजी लाल रंग की एक बड़ी-सी खून की बूंद है।

इमोजी 12.0 अपडेट फाइनल हो चुका है। यानी अब चैट के लिए कई सारी नई इमोजीस मिलने वाली हैं। 59 बिल्कुल नई इमोजीस इनमें शामिल हैं। इसके साथ ही अलग-अलग जेंडर और स्किन टोन की इमोजीस मिलाकर कुल 171 और इमोजीस आएंगी। इसका मतलब है कि कुल 230 नई इमोजीस हैं जिन्हें रिलीज का अप्रूवल मिल चुका है।

वोग पत्रिका ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि यह कदम 55 हजार से भी ज्यादा लोगों ने पीरियड इमोजी की मांग के बाद उठाया गया। महिला अधिकार के लिए काम करने वाली संस्था ग्लोबल गर्ल्स राइट्स चैरिटी प्लान इंटरनेशनल यूके ने इस मांग का नेतृत्व किया था।

We are thrilled to announce that we are actually getting a #PeriodEmoji!







It is through your support that we can now celebrate that the @unicode have announced that we will get our first ever #PeriodEmoji in March 2019 🎊







Find out more here ▶https://t.co/dKd4WwEShX pic.twitter.com/CdyG5fapAx

— PlanInternational UK (@PlanUK) February 6, 2019