नए साल पर क्रैश हुआ व्हाट्सएप, आधे घंटे तक नहीं गया कोई मैसेज

नई दिल्ली। नए साल का जोश और अपनों को विश करने की कोशिश लेकिन इस बीच व्हाट्सएप ने दुनियाभर के करोड़ों लोगों को धोखा दे दिया। खबरों के अनुसार जैसे ही दुनिया ने नए साल का जश्न माना शुरू किया व्हाट्सएप क्रैश हो गया और करोड़ों लोग जो अपनों को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए मैसेज कर रहे थे वो निराश हो गए। हालांकि, एक घंटे बाद यह फिर से काम करने लगा।

टेक वेबसाइट्स के अनुसार तकनीकी खामी के चलते यूरोप, भारत, मलेशिया, अमेरिका, ब्रजिल, जापान, पनामा के अलावा कई देशों में व्हाट्सएप ने रात 12 बजे के आसपास काम करना बंद कर दिया। लोगो अपनों को विश करने के लिए मशक्कत करते रहे और कोई मैसेज नहीं भेज पाए। इसके बाद सोशल मीडिया पर तेजी से व्हाट्सएप डाउन हैशटैग ट्रैंड करने लगा।

हालांकि, व्हाट्सएप के क्रैश होने को लेकर कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है लेकिन कहा जा रहा है कि दुनियाभर में मैसेज के लोड की वजह से यह क्रैश हुआ वहीं कुछ का दावा है कि 31 दिसंबर से व्हाट्सएप ने कई ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना बंद कर दिया जिसकी वजह से यह दिक्कत आई।

व्हाट्सएप के इस तरह अचानक बंद होने के चलते सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर नाराजगी जताई।

Open Whatsapp.



Send message.



Nothing.



Airplane mode on. Airplane mode off.



Nothing.



Open Twitter.



See #WhatsappDown .



Find relief that it's not just me.#HappyNewYear2018

— vikrant (@vikrant_dubey) 31 December 2017