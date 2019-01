मल्टीमीडिया डेस्क। व्हाट्सएप पर एक के बाद एक शानदार फीचर्स आते जा रहे हैं। इसी कड़ी में साल के शुरुआती दिनों में खबर आई थी कि व्हाट्सएप पर इस साल कई शानदार फीचर्स आने वाले हैं और उनमें से डार्क मोड एक है। इस खबर के बाद अब इस डार्क मोड फीचर की एक फोटो भी सामने आई है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है।

खबरों के अनुसार WABetainfo पर व्हाट्सएप डार्क मोड का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है जिससे यह दिखाया गया है कि WhatsApp Dark mode किस तरह से दिखाई देगा। इस कॉन्सेप्ट इमेज के मुताबिक, यह फीचर WhatsApp के एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर पेश किया जाएगा।

वहीं, इसे iOS प्लेटफॉर्म पर भी पेश किए जाने की पूरी उम्मीद है। आपको बता दें कि YouTube, Google Maps, Twitter जैसी ऐप्स पर पहले ही Dark mode पेश कर दिया गया है। वहीं, Instagram और WhatsApp पर इसे जल्द ही पेश किया जाएगा।

A follower sent me this **concept** of WhatsApp for Android with a Dark Mode (OLED compatible).

Do you like it? pic.twitter.com/DxGZtdNqZy

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 20, 2019