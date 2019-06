रियाद। दुबई में 6 जून की शाम 5.40 बजे हुए सड़क हादसे में 8 भारतीयों सहित 17 लोगों की मौत हो गई है। दुबई में भारतीय दूतावास ने मृतकों की संख्या की पुष्टि कर दी है। भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया- हमें यह बताते हुए दुख हो रहा है कि स्थानीय अधिकारियों और रिश्तेदारों के मुताबिक, अब तक यह पुष्टि की गई है कि दुबई बस हादसे में 8 भारतीयों का निधन हो गया है।

वाणिज्य दूतावास मृतक के कुछ रिश्तेदारों के संपर्क में है और दूसरों को उनके परिवारों को सूचित करने के लिए और जानकारी का इंतजार कर रहा है। बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के नाम राजगोपालन, फेरोज खान पठान, रेशमा फेरोज खान पठान, जमालुद्दीन अर्कावेत्तिल, दीपक कुमार, राजगोपालन, किरन जॉनी, वासुदेव और तिलकराम जवाहर ठाकुर हैं।

Indian Consulate Dubai: Sorry to inform that as per local authorities&relatives it is so far confirmed that 8 Indians have passed away in Dubai bus accident.Consulate is in touch with relatives of some of the deceased & awaits further details for others to inform their families. https://t.co/3y1YYflem7

