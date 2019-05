वॉशिंगटन। ऑनलाइन सामान खरीदने में सहूलियत तो है। मगर, यदि किसी प्रोडक्ट को वापस करना होता हो, तो कई बार यह जी की जंजाल बन जाता है। ऐसे में यदि आपकी ऊंची पहुंच नहीं, तो हो सकता है कि आप उस सामान को वापस ही नहीं कर पाएं। मगर, इस बीच अमेजन कंपनी में प्रोडक्ट वापसी का एक अनोखा मामला सामने आया है।

दरअसल, कंपनी में शेयरधारक एक महिला ने अमेजन से एक प्रोडक्ट खरीदा था। उसे इस प्रोडक्ट में कुछ कमी लगी, लिहाजा वह इसे वापस करने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर कई बार कोशिश करने लगी। उसने चार बार प्रोडक्ट को वापस करने की कोशिश की, लेकिन जब वह सफल नहीं हुई, तो उसने एकदम अलग तरीका अपनाया।

वह सीधे कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस से मिलने के लिए पहुंच गई। वैसे किसी आम आदमी का बेजोस से मिलना आसान नहीं होता है, लेकिन कंपनी की शेयरधारक होने की वजह महिला को कोई खासी परेशानी नहीं हुई। उस वक्त अमेजन के शेयरधारकों की सालाना बैठक हो रही थी, जिसमें अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस भी मौजूद थे।

Amazon shareholder attempts to return item at annual meeting, saying she had tried without luck four times. Says @jeffbezos: "My apologies that you had to use this unusual venue to accomplish what should have been a routine task. Anybody else have anything they need to return?"

