वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि उन्होंने ड्रोन विमान मार गिराए जाने के बाद ईरान के कुछ ठिकानों पर हमले के आदेश दिए थे। मगर, हमले के कुछ ही मिनट पहले उन्हें बताया गया कि इसमें करीब 150 लोग मारे जा सकते हैं, तो उन्होंने हमले के फैसले को पलट दिया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा- बीती रात को हम तीन अलग-अलग जगहों पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार थे, तो मैंने पूछा कि इसमें कितने लोग मारे जाएंगे। एक जनरल ने जवाब दिया- 150 लोग। स्ट्राइक से 10 मिनट पहले मैंने हमले का आदेश रोक दिया। उन्होंने कहा कि हताहतों की संख्या मानवरहित ड्रोन को मार गिराने के लिए आनुपातिक नहीं थी।

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 June 2019