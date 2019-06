वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को सीरिया की सरकार और उसके रूसी सहयोगी से कहा है कि सीरिया के अंतिम विद्रोही-अधिकृत प्रांत इदलिब पर बमबारी को बंद करे। इजरायल ने 24 घंटे में सीरिया के खिलाफ हवाई हमलों का दूसरा दौर शुरू किया।



उन्होंने कहा कि रूस, सीरिया और कुछ हद तक ईरान भी सीरिया के इदलिब में बमबारी कर रहे हैं और अंधाधुंध तरीके से कई निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। दुनिया इस नरसंहार को को देख रही है। इसका उद्देश्य क्या है, इससे आपको क्या मिलेगा? इसे बंद कीजिए।

बताते चलें कि ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होने से ठीक पहले ट्रंप ने ट्वीट कर रूस और सीरिया को नसीहत दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इदलिब में बमबारी को क्रूर मानवीय हमला करार देते हुए इसे जल्द से जल्द बंद करने की अपील की।

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 June 2019