ओरेगन। अमेरिका में एक काले भालू के बच्चे को पुलिस ने दया मृत्यु दे दी क्योंकि वह इंसानों के साथ बहुत अधिक दोस्ताना हो रहा था। जून की शुरुआत से ओरेगन पुलिस को दो से तीन साल के भालू के बच्चे बारे में नियमित रूप से फोन किए जा रहे थे। पुलिस को जानकारी दी जा रही थी कि आमतौर पर ओरेगन पार्क के पास भालू को देखा जाता था।

पिछले गुरुवार को पुसिल ने देखा कि भालू के बच्चे के पास ट्रेल मिक्स और सूरजमुखी के बीजों पड़े हुए थे। माना जा रहा है कि इन्हें वहां से गुजरने वाले कुछ राहगीरों ने जानबूझकर डाला होगा। लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने भालू के बच्चे को गोली मारकर खत्म करने का कठिन फैसला किया।

जब पुलिस को पता चला कि लोग भालू के बच्चे के साथ सेल्फी ले रहे हैं, तो उन्होंने इस वन्य जीव से दूरी बनाए रखने की चेतावनी देते हुए एक ट्वीट किया था। वाशिंगटन काउंटी शेरिफ के कार्यालय ने पोस्ट किया था कि अधिकारी हेग झील के पास इस भालू के शावक को जंगल में वापस भेजने के लिए काम कर रहे हैं। कृपया बोट रैंप ए के पास के इलाके से दूर रहें।

ओरेगन डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ के वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि वह इस मामले में एक व्यवहार्य विकल्प नहीं था। हम इस भालू साथ जो हुआ, उससे दुखी हैं। दरअसल, उनके पूछा गया था कि भालू को पकड़कर अभयारण्य में क्यों नहीं भेजा जा सकता था? विभाग के रिक स्वार्ट ने कहा कि यदि यह भालू इंसानी संपर्क का आदी नहीं होता, तो उसे स्थानांतरित किया जा सकता था।

Deputies are working to get this bear cub near Hagg Lake to go back into the woods... please stay away from the area near Boat Ramp A. pic.twitter.com/tI8m5yTbyk

— WCSO Oregon (@WCSOOregon) 13 June 2019