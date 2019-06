ओसाका। जापान के ओसाका में आज से दो दिवसीय जी 20 समिट की शुरुआत हुई है। जी 20 बैठक में BRICS की भी अनौपचारिक बैठक हुई है। इसमें भारत, रुस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन भी शामिल हैं।

ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। ये ना सिर्फ मासूमों की जान लेता है, बल्कि इसकी नकारात्मकता आर्थिक विकास और धार्मिक सौहार्दता को भी प्रभावित करती है। हमें आतंकवाद को सहयोग करने वाले हर माध्यम पर रोक लगानी होगी।

PM Modi at informal BRICS meeting in Osaka: Terrorism is the biggest threat to humanity. Not only it takes lives of the innocents, it negatively affects economical development & communal harmony. We have to stop all mediums of support to terrorism & racism pic.twitter.com/ppUP6qIc2g

