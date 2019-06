लंदन। बलूचिस्तान में हालात लागातर खराब होते जा रहे हैं। दबे-कुचले लोगों की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना उनका अपहरण करके गायब कर रही है। ये आरोप बलूच रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष ब्रहुम्दाग बुग्ती ने लगाए हैं। बुग्ती ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सेना बलूच, पश्तून, मुहाजिर, सिंधी, और धार्मिक अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने और कुचलने के लिए लोगों का अपहरण करवा रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान उनके खिलाफ एक हथियार की तरह अपहरण का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ तो पाकिस्तान ने अपहरण किए जाने वाली व्यवस्था के खिलाफ अतंरराष्ट्रीय स्तर पर हस्ताक्षर करे हैं। वहीं, दूसरी तरफ वह खुद लोगों का अपहरण करने में व्यस्त है। बुग्ती ने कहा हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग करते हैं कि पाकिस्तान में बलूच और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के अपहरण के खिलाफ कार्रवाई करे।

Brahumdagh Bugti: On one hand Pakistan is a signatory of international conventions against enforced disappearances & on the other, they are busy abducting people. We urge international community to take action against enforced disappearances of Baloch & other people in Pakistan. https://t.co/fkmtrHVBQW

