लीड्स। इंग्लैंड में चल रहे क्रिकेट विश्व कप के दौरान बलूचिस्तान का मामला भी गूंजा है। शनिवार को लीड्स में पाकिस्तान-अफगानिस्तान मैच के दौरान दोनों देशों के फैन्स के बीच झड़प हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के समर्थन करने आए लोग मैदान के आसपास उड़ान भर रहे उस विमान को देखकर खफा थे, जिस पर 'बलूचिस्तान के लिए न्याय' वाला बैनर लगा था। (नीचे देखें वीडियो) पुलिस ने मामला संभाला और कहा कि घटनाक्रम की जांच की जा रही है। यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के मैच के दौरान इंग्लैंड में बलूचिस्तान की आजादी के नारे लगे हैं। इससे पहले भी मैदान के बाद कुछ पोस्टर देखकर पाकिस्तानी समर्थक भड़क गए थे।

#WATCH: A scuffle breaks out between Pakistan and Afghanistan fans outside Headingley Cricket Ground in Leeds after an aircraft was flown in the area which had 'Justice for Balochistan' slogan. Leeds air traffic will investigate the matter. pic.twitter.com/mN8yymQOP5

— ANI (@ANI) 29 June 2019