वॉशिंगटन। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ज्यादा पैसे कमाने के बाद उन्हें छोटे-मोटे काम नहीं करने चाहिए। पैसे से हर सुख को खरीदा जा सकता है। मगर, दुनिया के दो बड़े अमीर शख्स माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स और बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन वॉरेन बफे ऐसा नहीं मानते हैं। उन्हें खुशी पैसे से नहीं, कुछ अलग करने से मिलती है। तभी उन्होंने लोगों की सेवा करने का काम चुना।

हाल ही में बर्कशायर हैथवे की सालाना बैठक में वॉरेन बफे के साथ मौजूद बिल गेट्स ने कुछ देर के लिए खुद को अपने कामों से अलग करने के लिए वक्त निकाला। वे दोंनों पास में ही डेरी क्वीन रेस्टोरेंट पहुंचे और वहां पहले लंच किया। इसके बाद वहां के मैनेजर से रेस्टोरेंट चलाने को लेकर ट्रेनिंग ली और दोनों ने एप्रिन पहनकर नेम प्लेट लगा ली।

Warren and I recently picked up a @DairyQueen shift. I think I may have been a quicker study in the Blizzard department, but watch the video below and judge for yourself: https://t.co/BJc1nV4kpa pic.twitter.com/J1NgS0EbfE

— Bill Gates (@BillGates) 4 June 2019