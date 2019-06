मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी लगातार बढ़ रही है। इसका असर अब एयरलाइंस सेक्टर पर भी पड़ने लगा है। गुरुवार को ईरान द्वारा अमेरिका का ड्रोन मार गिराने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है, इसे देखते हुए यूनाइटेड एयरलाइंस ने ईरान के हवाई क्षेत्र से होकर न्यूयॉर्क से मुंबई आने जाने वाली फ्लाइट को सुरक्षा के मद्देनजर आज शाम से रद्द कर दिया है। ये फ्लाइट रोजाना शाम को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट पर आती है।

United Airlines statement: Given current events in Iran, United Airlines has conducted a thorough safety and security review of our India service through Iranian airspace and decided to suspend our service between New York/Newark and India (Mumbai) beginning today evening. pic.twitter.com/9QRZuPqvOr

— ANI (@ANI) June 21, 2019