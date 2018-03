Previous

एलियन हंटर्स का दावा - UFO की हुई क्रैश लैंडिंग, गूगल अर्थ में दिखी रहस्यमयी वस्तु

वॉशिंगटन। हाल ही में एक रहस्यमय वस्तु को गूगल अर्थ पर देखा गया है। एलियन हंटर्स इस रहस्यमयी वस्तु को देखने के बाद इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि यह एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ है। अंटार्कटिका में अज्ञात वस्तु देखी गई है, जो दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप पर दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। ब्रिटिश क्षेत्र वाला यह काफी दूरस्थ इलाका है, जिसकी आबादी महज 20 लोगों की है।

"रिसर्च आउटलेट" सेक्यूरटेम 10 ने इस ऑब्जेक्ट के फुटेज यूट्यूब पर पोस्ट किए गए थे। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट मैपिंग का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस तस्वीर को जूम इन करके देखा, ताकि उसे करीब से देखा जा सके। यह वस्तु 10,000 फुट ऊंचे माउंट पैजेट के पास देखा गया था।

उन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट बर्फ पर रुकने से पहले काफी दूर तक फिसल गया। इस रहस्यमय वस्तु के पास विचित्र ट्रैक भी दिख रहे हैं। इस फुटेज के कैप्शन में लिखा है- (What Crash Landed Over The Antarctic) 'अंटार्कटिका के ऊपर क्या क्रैश लैंड हुआ' है। यह फुटेज शनिवार को पब्लिश किया गया था, जिसे अब तक तीन लाख 70 हजार से अधिक बार देखा गया है।

हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि यह एलियंस का काम है। वहीं, बहुत से लोगों ने वीडियो पर टिप्पणी की है कि यह शायद कोई चट्टान है, जो ग्लेशियर के वहां से हट जाने के कारण दिखने लगी है। कुछ लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। उन्होंने मजाक में कहा कि यह सांता की स्लेज (बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी) है।