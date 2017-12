ऑस्ट्रेलियाई PM टर्नबुल पर इस वजह से लगा बड़ा जुर्माना

सिडनी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मालकोम टर्नबुल पर लाइफ जैकेट नहीं पहनने की वजह से जुर्माना लगाया गया है।

शुक्रवार को टर्नबुल सिडनी हार्बर स्थित अपने आवास के नजदीक समुद्र में बोट की सवारी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहना था, जिसके कारण उन्हें ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम कानून की तरफ से जुर्माना लगा दिया गया। इस दौरान उनकी एक फोटो भी वायरल हो गई। जिसमें उन्होंने टी-शर्ट पहनी हुई है, जबकि कानून के मुताबिक उन्हें लाइफ जैकेट पहनना चाहिए था।

पीएम टर्नबुल ने दी सफाई-

पीएम टर्नबुल ने इस घटना पर अपनी सफाई दी कि वे बीच से महज 20 मीटर की दूरी पर ही बोटिंग कर रहे थे। इस पर एनएसडब्ल्यू मैरीटाइम सर्विस ने मामले की जांच कर, उन्हें 250 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जुर्माने का नोटिस भेज दिया। पीएम के प्रवक्ता ने कहा कि जुर्माने की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

टर्नबुल ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, "कुछ नियम कभी-कभी बहुत जटिल लगते हैं, लेकिन ये हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं और हम सभी को इसका पालन करना चाहिए। इसलिए यह सीख मिली, कि मैं अब हमेशा लाइफ जैकेट पहनूंगा, चाहे मैं बीच से कितना भी नजदीक क्यों ना रहूं।"

Malcolm Turnbull under investigation and facing fines after he was seen on a dinghy without a lifejacket in NSW waters ... https://t.co/rZwDa6crIU

— Boat Safe, Ride Safe (@MaritimeTSV) 29 December 2017