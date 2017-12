इजरायल के PM नेतन्याहू का वादा, 'अगले क्रिसमस पर गाइड के रूप में रहूंगा उपलब्ध'

Next

यरुशलम। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वादा किया है कि अगले क्रिसमस पर वह यरुशलम में दुनिया भर के ईसाइयों के लिए गाइड के रूप में उपलब्ध रहेंगे। साथ ही उन्हें पूरे देश के पर्यटन स्थलों की सैर कराएंगे।

नेतन्याहू ने क्रिसमस के मौके पर अपने वीडियो संदेश में यह वादा किया है। यह संदेश उन्होंने यरुशलम से दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल वह देश है जहां ईसाई समुदाय न केवल शांति और खुशहाल जीवन जी रहा है बल्कि वह अपना और समाज का विकास भी कर रहा है।

माना जाता है कि यरुशलम में ही ईसा मसीह की बलिदान हुआ था और वहीं पर वह दफनाए गए थे। यहूदियों के लिए यरुशलम सबसे पवित्र जगह है जबकि मुस्लिमों का मत है कि पैगंबर मुहम्मद साहब ने अपनी अंतिम यात्रा वहीं से शुरू की थी।

Merry Christmas from Jerusalem, the capital of Israel! pic.twitter.com/ChhsuqudW8

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 24, 2017