बीजिंग। अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरने वाली एशिया की बड़ी कंपनियों में शामिल कैथे पेसेफिक एयरवेज लिमिटेड ने गलती से अपनी महंगी टिकटें काफी सस्ते में बेच दी। जब तक उसे गलती का एहसास होता, काफी देर हो चुकी थी। लिहाजा कंपनी ने कहा कि इसे न्यू ईयर का गिफ्ट समझें। कंपनी ने 16,000 डॉलर (11 लाख 20 हजार रुपए) वाली टिकट गलती से 675 डॉलर (47 हजार 253 रुपए) में बेच दी।

एयरलाइन ने बिजनेस क्लास की टिकट इकोनॉमी क्लास की कीमत में बेच दी। इसके तुरंत बाद एयरलाइंस कंपनी ने अपनी गलती की बात टिकट खरीदने वाले यात्रियों को बताई। हॉन्गकॉन्ग की एयरलाइन कंपनी ने कहा कि वे उन यात्रियों का स्वागत करेंगे, जिन्होंने वियतनाम से कनाडा और अमेरिका की बिजनेस क्लास की टिकट इकोनॉमी क्लास की कीमत से भी कम दाम में खरीदी हैं।

कैथे पैसेफिक ने ट्वीट में लिखा- "2019 की सभी को बधाई, उन्हें भी जिन्होंने नए साल पर हमारा बहुत अच्छा सरप्राइज खरीदा। हां, हमने गलती की है, लेकिन हम यात्रियों का उसी टिकट के साथ स्वागत कर रहे हैं। आशा है कि यह आपके लिए भी नए साल का स्पेशल गिफ्ट होगा।'' हालांकि, एयरलाइन ने अभी इसका खुलासा नहीं किया कि उस कीमत में कितनी टिकटें बेचीं गई हैं।

Happy 2019 all, and to those who bought our good - VERY good surprise ‘special’ on New Year’s Day, yes - we made a mistake but we look forward to welcoming you on board with your ticket issued. Hope this will make your 2019 ‘special’ too!



.#promisemadepromisekept #lessonlearnt

— Cathay Pacific (@cathaypacific) January 2, 2019