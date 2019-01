वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे की खबर एक अखबार में प्रकाशित होने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। दरअसल, मेक्सिको वॉल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद की वजह से अमेरिका में 22 दिसंबर से शटडाउन चल रहा है।

ऐसे में बुधवार को अचानक इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका समेत दुनिया भर में राजनीतिक हलचल होना लाजिमी था। हालांकि, यह फेक (फर्जी खबर) न्यूज साबित हुई। दरअसल, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में प्रतिष्ठित अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट का एक फेक एडिशन वायरल हो रहा है।

इस फेक एडिशन के अखबार में अमेरिकी प्रशासन से जुड़ी फेक खबरों (गलत समाचार) को प्रकाशित किया जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के नाम से छप रहे इसी अखबार के फ्रंट पेज पर एक खबर छपी जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे की खबर बताई गई थी।

फ्रंट पेज पर छपी खबर में ट्रंप के इस्तीफे के घोषणा की बात कही गई थी। हालांकि, मजेदार बात यह है कि अखबार पर तारीख 1 मई 2019 लिखी हुई थी। इस अखबार को व्हाट हाउस और आस-पास के इलाकों में लोगों के बीच मुफ्त में बांटा जा रहा था।

अखबार ने किया खंडन

जब मूल अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की इसका पता चला, तो उन्होंने तुरंत इसका खंडन करते हुए कहा कि यह एक फर्जी एडिशन है, इसके झांसे में न आएं। हमें इसकी जानकारी मिली है, इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है और हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं। फर्जी समाचार पत्र छापने वालों ने इसकी कॉपी हूबहू असली समाचार पत्र से मिलती-जुलती तैयार की थी। इसमें अखबार का नाम और लोगो भी वैसा ही प्रयोग किया गया था।

ट्रंप ने नहीं दी प्रतिक्रिया

हालांकि, अभी तक इस मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यही नहीं इस अखबार में इस तरह के कई फेक आर्टिकल छपे हैं। इसके एक आर्टिकल में कहा गया है कि ट्रंप के इस्तीफे से दिल्ली समेत कई देशों में खुशी की लहर है। दूसरे आर्टिकल में कहा गया है कि हाल ही में उप राष्ट्रपति बने माइक पेंस ने अपनी दादी की बाइबिल के साथ शपथ ली थी।

There are fake print editions of The Washington Post being distributed around downtown DC, and we are aware of a website attempting to mimic The Post’s. They are not Post products, and we are looking into this.

— Washington Post PR (@WashPostPR) January 16, 2019