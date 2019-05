बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में मौजूद हैं। सुषमा स्वराज ने इस मंच के कहा- अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे, चाबहार पोर्ट, अश्गाबात समझौते और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग में हमारी भागीदारी से रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत की प्रतिबद्धता स्पष्ट है।

हमने साल 2017 में काबुल और कंधार से नई दिल्ली और मुंबई के बीच एयर फ्रेट कॉरिडोर का भी संचालन शूरू किया है। हम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को लेकर की जा रही पहलों का स्वागत करते हैं, जो समावेशी, टिकाऊ, पारदर्शी हैं और संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का सम्मान करती हैं।

इस दौरान सुषमा स्वराज ने आतंकवाद के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि- हमारे दिल में श्रीलंका के हमारे भाइयों और बहनों के लिए पूरी सहानुभूति है, जिन्होंने हाल ही में आतंकवाद के भयानक हमले को देखा है। पुलवामा हमले के हमारे घाव अभी भरे भी नहीं थे और पड़ोस से आई इस आतंकी हमले की खबर ने हमें इस खतरे से मजबूती से लड़ने के लिए और अधिक दृढ़ बना दिया है।

EAM Sushma Swaraj: Our heart goes out to our brothers & sisters of Sri Lanka, who have recently witnessed the ghastly act of terrorism. Our wounds of Pulwama attack were still raw & news from neighborhood has made us more determined to fight firmly resolutely against this menace. https://t.co/tFPmYn8I0W

