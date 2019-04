वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व उप राष्ट्रपति जो बिडेन ने साल 2020 में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने औपचारिक रूप से डेमोक्रेटिक के रूप में अपनी उम्मीदवारी भी दर्ज करा दी है। जो बिडेन मौजूदा उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय बताए जा रहे हैं।

76 साल के अमेरिका के पूर्व उप राष्ट्रपति जो बिडेन ने गुरुवार सुबह ट्विटर पर पोस्ट किए गए 3.30 मिनट के वीडियो में विशेष रूप से मध्यम वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि फिलहाल वह सब कुछ दांव पर है, जिसने अमेरिका को अमेरिका बनाया। यही कारण है कि आज मैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर रहा हूं।

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3

