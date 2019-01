सिडनी। मेंढक और सांप या अजगर में दोस्ती के बारे में सोचना बेहद अजीब लगता है। मेंढक सांप का भोजन है और ऐसे में यह सोचना भी मुश्किल लगता है कि वो अपने दुश्मन के करीब जाकर अपनी जान जोखिम में डालेगा। लेकिन सोशल मीडिया में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो हर किसी को हैरान करने के लिए काफी है। इस वीडियो में मेंढकों का पूरा झुंड एक अजगर की सवारी करता नजर आ रहा है।

खबरों के अनुसार यह वीडियो ऑस्ट्रेलिया का है जिसे पॉल मॉक नाम के किसान ने बनाया है। पॉल ने यह वीडियो अपने फेसबुक पेज पर शेयर करते हुए लिखा है कि देश में आए कुनुनूर्रा तूफान से बचने के लिए मेंढक और सांप एक हो गए।

68mm just fell in the last hour at Kununurra. Flushed all the cane toads out of my brothers dam. Some of them took the easy way out - hitching a ride on the back of a 3.5m python. pic.twitter.com/P6mPc2cVS5

— Andrew Mock (@MrMeMock) December 30, 2018