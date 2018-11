ब्यूनस आयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह समय आ गया है जब जी-20 के एजेंडे में विकासशील देशों को प्राथमिकता मिली है। जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे ब्रिक्स नेताओं की अनौपचारिक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जी-20 में हमारे आपसी सहयोग का आधार हमारी मजबूती है। समूह का नेतृत्व विकासशील देश कर रहा है। यह एक अच्छा अवसर है। जी-20 के एजेंडे में विकासशील सदस्य देशों को प्राथमिकता मिली है।

यूएन आतंकवाद विरोधी ढांचे को मजबूत बनाया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद और कट्टरता दुनिया के सामने आज की सबसे बड़ी चुनौती है। आतंकी नेटवर्क, उनको मिल रही वित्तीय मदद और उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ब्रिक्स और जी-20 देश यूएन आतंक विरोधी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करे। आर्थिक अपराधियों के खिलाफ भी दिखाएं एकजुटता मोदी ने ब्रिक्स के सदस्य देशों से आर्थिक अपराधियों और भगोड़े के खिलाफ भी मिलकर काम करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधी दुनिया की आर्थिक स्थिरता के सामने गंभीर खतरा पेश कर रहे हैं। पारदर्शी, भेदभाव रहित संयुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सहमत भारत और ब्रिक्स के चार अन्य देशों ने शुक्रवार को नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का आह्वान किया। बढ़ते संरक्षणवाद के बीच ब्रिक्स के सदस्य देशों ने पारदर्शी, भेदभाव रहित, खुला और संयुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

MEA: PM Modi interacting with other #G20 leaders from the United States, Turkey, the Netherlands and Mexico in Leaders lounge

ब्रिक्स देशों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सी रामफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति माइकल टेमेर ने भाग लिया। बैठक के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया।

#WATCH PM Narendra Modi on meeting US President Trump and Japan PM Shinzo Abe says 'Both countries are our strategic partners and both leaders are my good friends. Japan, USA, India acronym is JAI, so Jai in India means success. This sends a good message.' #G20 #Argentina

