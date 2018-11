ब्यूनस आयर्स। जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को अर्जेटीना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन से पहले दुनिया के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री जहां संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियों गुजेरेज से मुलाकात की वहीं सउदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले।

भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने मीडिया को बताया की संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान केटोविक, पोलैंड में होने वाली क्लाइमेट चेंज से जुड़ी बैठक कॉप-24 पर चर्चा की। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरेज ने माना कि भारत क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने यह भी माना की प्रधानमंत्री मोदी ने क्लाइमेट चेंज को लेकर कई ठोस कदम उठाए हैं।

Prime Minister Narendra Modi held bilateral meeting with Antonio Guterres, UN Secretary-General in Buenos Aires, Argentina, on the sidelines of the #G20Summit . pic.twitter.com/hEn7NFuEUz

गोखले ने आगे बताया कि सउदी प्रिंस से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री और उनके बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें यह मुद्दा भी था कि कैसे सउदी अरब आने वाले 2-3 सालों में भारत में अपना निवेश बढ़ा सकता है। क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी को बताया कि सउदी अरब अपना शुरुआती निवेश नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में फाइनल करेगा। इसके अलावा उन्होंने भविष्य में तकनीक, कृषि और एनर्जी सेक्टर में निवेश करने की योजना है।

PM Narendra Modi held bilateral meeting with Mohammed bin Salman Al Saud, Crown Prince of Saudi Arabia in Buenos Aires, Argentina. PM Modi is in Argentina to attend the #G20Summit . pic.twitter.com/hKV9HZQhH8

योग कार्यक्रम में बोले मोदी- योग भारत की तरफ से दुनिया को तोहफा है

सम्मेलन से पहले पीएम मोदी ने योग कार्यक्रम में शिरकत की। मोदी ने ब्यूनस आयर्स में आयोजित 'शांति के लिए योग' कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सैंकड़ों लोगों ने योग कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर इंसान के मन में शांति होगी तो परिवार, समाज और देश में भी शांति होगी। उन्होंने कहा कि योग, विश्व को भारत की ओर से स्वास्थ्य और शांति का तोहफा है।



When there will be peace in a person's mind there will be peace in family, society, country and the world. Yoga is India's gift to the world for health, wellness and peace: PM Modi at "Yoga For Peace" event in Buenos Aires, Argentina pic.twitter.com/K33uDKKxjf

— ANI (@ANI) November 29, 2018