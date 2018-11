ब्यूनस आयर्स। जी-20 सम्मेलन में शिरकत करने अर्जेंटीना आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कहा कि सेहत और शांति के लिए योग, दुनिया को भारत का उपहार है। योग भारत और अर्जेंटीना के बीच भी सेतु का काम कर रहा है।यह दोनों देशों के लोगों को जोड़ रहा है।

Today's programme is called "Yoga For Peace". It is difficult to find a better name than this for a yoga program. Yoga helps us acquire better mental and physical health. It gives strength to our body&peace to our mind: PM Modi at "Yoga For Peace" event in Buenos Aires, Argentina pic.twitter.com/a7G9SfNLQr

