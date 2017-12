Next

मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। एक ओर जहां भारत में अभी भी नए साल का इंतज़ार कायम है, वहीं न्‍यूज़ीलैंड में नया साल 2018 दस्‍तक दे चुका है।

यहां लोगों ने पूरे उत्‍साह से नए साल का स्‍वागत किया। आस्‍ट्रेलिया, न्‍यूजीलैंड सहित कुछ अन्‍य देशोंं में नया साल लग चुका है। यहां लोग जश्‍न में डूब गए हैं।

ऑकलैंड में जश्‍न का नज़ारा देखने लायक था। रंगीन आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा है। लोगों ने बेहद ही रोमांचक तरीके से इस नए साल का स्वागत किया है।

#WATCH Fireworks light Australia's Sydney Habour to welcome New Year 2018 pic.twitter.com/xb0JUZqEP0

— ANI (@ANI) 31 December 2017