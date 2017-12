ईरान के कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन

दुबई। ईरान के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किए। विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ईरान की समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया के मुताबिक, 2009 में चुनाव में गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शनों के बाद यह पहली बार लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर गुस्सा जताया है।

पुलिस ने शुक्रवार को पश्चिमी शहर केरमानशाह में सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले का प्रयोग किया। राजधानी तेहरान में प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। एक दिन पहले ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया।

प्रदर्शनकारियों ने ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी और सुप्रीम नेता अयातुल्ला खामनेई के खिलाफ नारेबाजी की। वहां 52 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। फार्स से मुताबिक, उत्तर में सारी और राश्त, तेहरान के पश्चिम में काजविन, राजधानी के दक्षिण में कोम और पश्चिमी ईरान के हमादान में भी प्रदर्शन किए गए। सरकार विरोधी प्रदर्शन पूर्वोत्तर के भी कई शहरों में फैल गया है।

ईरान में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन के जरिये अब कई मुद्दों को उठाया जा रहा है। इसमें अब सीरिया और इराक में ईरान की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों को चेतावनी-

ईरान सरकार ने और प्रदर्शन न हों, इसके लिए लोगों को चेताया है। ईरान के गृह मंत्री अब्दुलरहमान रहमानी फजली ने कहा कि इन अवैध जमघट में शामिल होने वाले अपने और अन्य नागरिकों के लिए समस्या खड़ी करेंगे। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल आइआरआइएनएन पर विरोध प्रदर्शन दिखाने पर रोक लगा दी गई है।

अमेरिका ने गिरफ्तारी की निंदा की-

इस बीच, अमेरिका ने ईरान में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। उसने कहा कि ईरान सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। उसने सभी देशों से बुनियादी अधिकारों और भ्रष्टाचार के अंत की मांग कर रहे ईरानी लोगों का समर्थन करने की अपील की है।

ह्वाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने एक बयान में कहा, 'दुनिया देख रही है। सरकार के भ्रष्टाचार और विदेश में आतंकवाद के लिए धन देने में देश के धन की बर्बादी से परेशान ईरानी नागरिकों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन की कई खबरें हैं।'

एक अलग बयान में अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता हीथर नोर्ट ने कहा कि अमेरिका शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता है। वहीं डॉनल्ड ट्रंप के ट्वीट ने भी आग में घी का काम किया है।

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017