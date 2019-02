द हेग। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर चल रही सुनवाई में पाकिस्तान काउंसिल की ओर से अपने तर्क रखे गए हैं। इस पर बुधवार को भारत की ओर से पैरवी कर रहे वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखा। इस दौरान साल्वे ने पाकिस्तान को जमकर खरी खरी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा पाकिस्तान की ओर से अपनाई गई है वह अशोभनीय है, भारतीय संस्कृति पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने से रोकती है।

Harish Salve: Transcript is peppered with words such as shameless,nonsensical, laughable,breathtaking arrogance. India takes exception to being addressed in this fashion. I would let the matter rest as Indian culture prevents me from indulging in a similar language of insults 2/2 https://t.co/8oE1BQrANJ

साल्वे ने एक पुराने वकील के उद्बोधन का हवाला देते हुए कहा कि 'जब आप कानून में मजबूत होते हो तो कानून तोड़ते हो, जब तथ्यों में मजबूत होते हो तो तथ्यों से छेड़छाड़ करते हो, लेकिन जब आप दोनों में ही मजबूत नहीं होते हो तो टेबल तोड़ते हो। पाकिस्तान की ओर से भी तर्क रखते हुए प्रोवर्बियल टेबल तोड़ने का काम किया है।'

Harish Salve at ICJ: As old lawyer saying goes 'When you are strong on law you hammer the law,when you are strong on facts you hammer the facts and when you are strong on neither you hammer the table'.Berefet of a case,Pakistan has hammered the proverbial table. #KulbhushanJadhav pic.twitter.com/XESfMmjmfo

— ANI (@ANI) February 20, 2019