इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक मजदूर रातों-रात सोशल मीडिया में हीरो बन गया है। उसकी ईमानदारी की तारीफ हर तरफ हो रही है। दरअसल, उसने प्लाट में मिली सोने की बालियां असली मालिक को वापस लौटाकर जो मिसाल कायम की है, उससे हर कोई खुश है।

इस मजदूर की कहानी को ट्विटर पर एक शख्स ने शेयर किया है। ट्विटर यूजर जीशान खटक ने लिखा- उसके घर के बगल में खाली प्लॉट पर काम चल रहा था। एक शख्स उनके घर के दरवाजे पर आकर दस्तक दी।

उसने मेरे भाई से बोला कि कभी उनका सोना गायब हुआ है। खटक के भाई ने बताया- हां, लेकिन वह तो साल 2015 में गायब हुआ था और वह कान की बाली थी। यह सुनकर मजदूर ने जेब से सोने की बालियां निकालीं और भाई के हाथ में दे दी।

Attach plot to our home is under construction. Today our door was knocked. My brother went out and this labor asked if we had lost something of gold ever? My bro said, yes, one ear ring of a pair, but that was back in 2015. He pulled it out of his pocket and gave it to us 🙏 pic.twitter.com/YFNdg1FRxu

