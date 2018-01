ईरान में राष्ट्रपति रूहानी की चेतावनी के बावजूद प्रदर्शन जारी

तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की प्रदर्शनकारियों को चेतावनी के बावजूद कई शहरों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान विभिन्न शहरों में 12 लोगों की मौत हो गई। सरकारी टेलीविजन ने कहा कि रविवार रात प्रदर्शन के दौरान कई शहरों में करीब 10 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस संबंध में ब्योरा नहीं दिया।

इसके अलावा स्थानीय सांसद हिदायतुल्ला खादेमी ने न्यूज एजेंसी आइएलएनए को बताया कि पश्चिमी ईरान के इजेह शहर में शनिवार रात प्रदर्शन में शामिल दो लोग मारे गए। राजधानी तेहरान के इंघेलाब स्क्वायर में रविवार शाम पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। इसके अलावा केरमानशाह, खोर्रमाबाद, शाहीनशहर, तोयसेरकन, चाहबहार, सनानदज, इलाम, इजेह और जंजान में भी विरोध प्रदर्शन की खबरें हैं।

पूरे ईरान में पिछले चार दिनों में करीब 400 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में गुरुवार को महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ जो बाद में पूरे देश में फैल गया और इसने राजनीतिक रूप ले लिया।

ईरान के राष्ट्रपति रूहानी ने रविवार को शांति बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि लोग आलोचना और विरोध प्रदर्शन के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन हिंसा और सरकारी संपत्तियों को नष्ट करना सहीं नहीं है। साथ ही कहा था कि ऐसा करने पर सरकार सख्ती से नहीं हिचकेगी।

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि ईरान में बड़े विरोध प्रदर्शन से पता चलता है कि वहां के लोग समझ रहे हैं कि उनका धन आतंकवाद पर लुटाया जा रहा है। उन्होंने में ईरान पर मानवाधिकारों का भारी उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है जो सही नहीं है।

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018