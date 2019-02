इस्लामाबाद। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की भारत की कोशिशों को झटका लगा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को फिलहाल 'ग्रे लिस्ट' में ही बनाए रखने का फैसला किया है। पेरिस में एक सप्ताह तक चली बैठक के बाद शुक्रवार को यह फैसला किया गया है।

FATF: Pakistan does not demonstrate a proper understanding of the risk posed by terrorist groups AQ, JuD, LeT, JeM, and persons affiliated with the Taliban. Pakistan should continue to work on implementing its action plan to address its strategic deficiencies. https://t.co/4dtwx0mFyl

