ब्यूनस आयर्स। जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की। इस दौरान तीनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों देशों के साथ की 'जीत' करार दिया।

पीएम मोदी ने कहा कि जापान और अमेरिका हमारे रणनीतिक साझेदार रहे हैं और दोनों नेता मेरे अच्छे दोस्त हैं। जापान अमेरिका और भारत को अगर अलग एक्रोमी में बोला जाए तो जापान, अमेरिका और इंडया मिलकर जेएआई होते हैं। इसका भारत में मतलब होता है 'जय'। जय मतलब सफलता, इसे में एक शुभ शुरुआत मानता हूं।

#WATCH PM Narendra Modi on meeting US President Trump and Japan PM Shinzo Abe says 'Both countries are our strategic partners and both leaders are my good friends. Japan, USA, India acronym is JAI, so Jai in India means success. This sends a good message.' #G20 #Argentina pic.twitter.com/VhHPVXd1dB

पीएम ने साझा मूल्यों पर साथ मिलकर काम जारी रखने पर जोर देते हुए कहा , ‘जेएआई (जापान, अमेरिका, भारत) की बैठक लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित है...‘जेएआई’ यानि जय का अर्थ जीत शब्द से है।’ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह बैठक तीन राष्ट्रों की दूरदृष्टि का समन्वय है।

वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी मुलाकात शानदार रही। हमारे संबंध भी बेहद शानदार और मजबूत हैं। हम साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं और ढेर सारे रक्षा सौदे भी हैं।

US President Donald Trump on meeting with PM Modi and Japan PM Shinzo Abe: We just had a great meeting. Our relationship is extremely great, strong. It is stronger than ever. We are doing very well together, lot of defence and military purchases. #G20Summit #Argentina pic.twitter.com/o07lSws0al

— ANI (@ANI) November 30, 2018