Pulwama attack : UN में मसूद को आतंकी घोषित का प्रस्ताव आज लाएगा फ्रांस, दुनिया भारत के साथ

पेरिस। पुलवामा हमले पर भारत को आंतक के खिलाफ दुनिया भर के देशों से समर्थन मिल रहा है। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में मौलाना मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आंतकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव लेकर आने वाला है। इस बीच दुनिया के कई बड़े देश इस प्रस्ताव को एक मत से पारित करने के लिए सहमति दे रहे हैं।

जब रूसी मंत्री डेनिस मंटुरोव से पूछा गया कि क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव आता है, तो क्या रूस इस मामले में भारत का समर्थन करेगा। इस पर उन्होंने कहा- निश्चित रूप से। इसके साथ ही हम आतंकवादी हमले पर अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहेंगे। रूस आतंकवाद के सवाल पर भारत का समर्थन करता है।

Russian Minister Denis Manturov on if Russia will support India in UN security council to declare Masood Azhar as global terrorist: Definitely, we would also like to convey our condolences about the terrorist attack that happened. Russia supports India in question of terrorism. pic.twitter.com/sT88zF8p9x — ANI (@ANI) February 20, 2019

भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त डोमिनिक एसक्विथ ने कहा- ब्रिटेन और भारत दोनों ही देश आतंकवादी हमलों से पीड़ित हैं। इसलिए, भारत के कश्मीर में पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ है, वह कुछ ऐसा है जिस पर हमें खेद है। हम अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हैं और जहां भी आतंकवादी घटना होती है, उसकी हम निंदा करते हैं।

Dominic Asquith, British High Commissioner to India: Both UK & India have suffered from terrorist attacks. So, what has happened in India last week in Kashmir is something that we regret. We send our condolences & we deplore terrorism wherever it takes place. #PulwamaTerrorAttack pic.twitter.com/1PyfKfRZxY — ANI (@ANI) February 20, 2019

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि चरमपंथ और आतंकवाद हमारी सामान्य चिंताएं हैं। हम अपने मित्र भारत को बताना चाहते हैं कि हम सभी मोर्चों पर सहयोग करेंगे, चाहें वह खुफिया जानकारियों को साझा करना ही क्यों न हो। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हर किसी के साथ मिलकर काम करेंगे।

Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman: Extremism & terrorism are our common concerns.We would like to tell our friend India that we'll cooperate on all fronts, be it intelligence sharing. We'll work with everyone to ensure a brighter future for our upcoming generations. pic.twitter.com/io5oIvFzTX — ANI (@ANI) February 20, 2019

बताते चलें कि बुधवार को आतंक के खिलाफ भारत को न्यूजीलैंड का समर्थन मिला। न्यूजीलैंड की संसद ने पुलवामा हमले के खिलाफ भारत के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया है। बताते चलें कि 14 फरवरी को जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ही ली है, जिसका सरगना मौलाना मसूद अजहर है। आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे।

इजरायल ने कहा कि वह जांच में सहयोग के लिए तैयार है और उसने बिना शर्त भारत को हर तरह की मदद देने की पेशकश भी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुलवामा हमले को भयावाह करार देते हुए कहा कि उनके पास रिपोर्ट्स हैं और वह सही वक्त आने पर बयान देंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और भूटान जैसे पड़ोसी देशों सहित दुनिया के 40 से अधिक देशों ने भारत का समर्थन किया है।