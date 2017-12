Next

मास्को। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित एक सुपर मार्केट में धमाका हुआ है जिसमें 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। रूसी मीडिया के अनुसार धमाके के बाद वहां से 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।

स्थानीय पुलिस 6 प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है।

Blast in supermarket in Saint Petersburg(Russia), several injured:AFP

— ANI (@ANI) December 27, 2017