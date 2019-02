लंदन। नए आइडिया, नए थॉट्स हर किसी को चाहिए होते हैं। फिर चाहें वह नौकरी की बात हो या घर को संवारने की। मगर, कई लोगों को कुछ सोचने के लिए शांत-एकांत की जरूरत होती है और आजकल के दौर में शांति तो मिलती नहीं है। लिहाजा, ब्रिटेन के एक स्टोर ने थॉट बॉक्स बनाया है। कंपनी का दावा है कि काले रंग के इस बॉक्स को पहनने से आपको नए विचार आएंगे।

इस बॉक्स की कीमत 495 पाउंड (करीब 45 हजार 627 रुपए) है। इस बॉक्स की खासियत यह है कि इसके साथ एक स्टूल भी मिलता है, जिस पर बैठकर आप नए आइडिया सोच सकते हैं। बॉक्स को गत्ते से बनाया गया है, लिहाजा आप सोच सकते हैं कि इसकी कीमत कुछ ज्यादा है।

मगर, इसके अंदर प्लास्टिक का हेलमेट लगा है और इसमें इयरप्लग्स लगें हैं। आपके मूड के अनुसार इसमें बदल सकने वाले रंगीन फिल्टर्स भी हैं। इसे पहनते समय आपको किसी तरह की तकलीफ न हो इसके लिए अंदर की तरफ कपड़ा लगाया गया है। वेबसाइट के अनुसार, बॉक्स पहनने से आपकी सोचने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी।

कंपनी की वेबसाइट पर कहा गया है कि इस थॉट बॉक्स का स्टॉक सीमित है, जिनकी संख्या महज 10 है। इसलिए जो पहले आएगा, उसे ही यह मिलेगा। हालांकि, सोशल मीडिया पर इस बॉक्स की खबर आने के बाद इसे ट्रोल भी किया जा रहा है। कुछ लोगों ने इसके प्रचार को भ्रमित करने वाला बताया है। एक महिला का कहना है कि मुझे हंसी आ रही है। यह साबित हो चुका है कि टॉयलेट हमेशा से सोचने के लिए सबसे अच्छी जगह रहा है।

Not On The High Street is selling this "Thought Box" for £395 - with the idea being when you need to think, you sit on the stool and put the box on your head to gather your thoughts.







Hmm... are you tempted to get one?! #jeremyvine pic.twitter.com/wttnDnrzUz

— Jeremy Vine On 5 (@JeremyVineOn5) January 21, 2019