सीरियाई बच्चे के लिए एक आंख पर हाथ रख फोटो खिंचवा रही दुनिया

दमिश्क। सीरिया व दुनियाभर के लोग दो महीने के एक बच्चे के समर्थन में आगे आए हैं जो दमिश्क के पास हुए हमले में अपनी एक आंख गंवा चुका है। करीम, दो महीने का बच्चा है जिसके सिर पर भी गंभीर चोटें आई हैं। आरोप है कि सीरिया के पूर्वी गौटा में सरकारी हमले में करीम के साथ यह हादसा हुआ। इतना ही नहीं, हमले में उसने अपनी मां को भी खो दिया।

करीम की तस्वीरें सामने आते ही वह चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर करीम के लिए कई हैशटैग चल रहे हैं। 'सॉलिडैरिटी विद करीम' हैशटैग का 30 हजार से अधिक बार उपयोग किया गया है। लोग उसके समर्थन में अपनी एक आंख पर हाथ रखकर तस्वीरें साझा कर रहे हैं।

करीम के लिए आवाज कहां तक पहुंच रही है, इसका अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति में ब्रिटेन के प्रतिनिधि मैथ्यू रिरक्रॉफ्ट ने करीम के समर्थन में ट्‌वीट किया। मैथ्यू ने अपनी एक आंख पर हाथ

रखकर फोटो ट्‌वीट किया और लिखा, 'जब हम (संयुक्त राष्ट्र) सुरक्षा परिषद के सत्र में बैठकर यह कहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर कोई कदम नहीं उठाना और ज्यादा लोगों की जान ले लेगा। और स्कूलों को तबाह कर देगा। और ज्यादा बच्चों को बर्बाद कर देगा। करीम इसकी निशानी है।' ।

When we sit around the #UNSC & warn that inaction will mean more people are going to die. More schools bombed. More children scarred. This is what we mean.

We must see an end to the bombardment & siege of #EasternGhouta.#SolidarityWithKarim pic.twitter.com/8Io85VlDdF

— Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) 19 December 2017