वॉशिंगटन। अमेरिका के लोकप्रिय जर्नल साइंटिफिक अमेरिकन में लिखा एक लेख सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। इसमें प्राणायाम को 'कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग' कहकर इसके बारे में विस्तार से समझाया गया है।

'प्रॉपर ब्रीदिंग ब्रिंग्स बेटर हेल्थ' शीर्षक से लिखे गए इस लेख में कहा गया है कि सही से सांस लेने पर स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसके साथ ही कहा गया है कि यदि सांस लेने की प्रैक्टिस सही तरीके से की जाए, तो यह हमारे शरीर में अच्छे बदलाव लाता है।

इसमें कहा गया है कि कार्डिक कोहेरेंस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से दिल की धड़कन स्थिर होती है और घबराहट (एंजाइटी) से मुक्ति पाने का यह शक्तिशाली तरीका है। सोशल मीडिया में भी साइंटिफिक अमेरिकन ने इसी लाइन को ट्वीट कर कार्डिक कोहेरेंस ब्रीदिंग के बारे में लिखा है।

इस पर कई भारतीयों ने ट्विटर पर मजे लेते हुए कमेंट किए हैं। भारतीयों ने ट्विटर पर इसके बारे में कमेंट करते हुए लिखा- 'यह योग है कोई नई वैज्ञानिक खोज नहीं है।' कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इस मामले में कमेंट करते हुए लिखा- 'भारतीय परंपरा के 2500 साल पुराने प्राणायाम को 'कार्डियक कोहेरेंट ब्रीदिंग' बताया गया है। पश्चिम को यह बात जानने में सदियों लग गई।'

Detailed description of the benefits of the 2500-year-old Indian technique of pranayama, dressed up in 21st c. scientific language as "cardiac coherence breathing"! It's taking the West a few millennia to learn what our ancients taught us millennia ago, but hey, you're welcome... https://t.co/LLltRZ3pP5

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 29, 2019