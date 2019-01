वॉशिंगटन। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस कोल पर हमला करने वाले आतंकी से अमेरिका ने बदला ले लिया है। हमले के 19 साल बाद अल-कायदा आतंकी जमाल अल-बदावी को अमेरिका ने यमन में ढूंढकर मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसकी पुष्टि की।

उस पर साल 2003 में 50 आतंकी हमले करने के आरोप लगे थे। अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी एयरफोर्स को उसके यमन में छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद उसके ठिकाने को निशाना बनाकर हमला किया गया, जिसमें बदावी मारा गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना की बहादुरी की तारीफ की है। ट्रंप ने ट्वीट में लिखा- 'हमने यूएसएस कोल पर हुए डरपोक हमले का बदला ले लिया। दो दशक पहले आतंकी हमलों में जान गंवाने वाले हमारे नायकों को न्याय मिल गया।'

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!

बताते चलें कि साल 2000 में यमन के पास ही अदन खाड़ी में तेल भराने के लिए अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस कोल ठहरा था। इस दौरान आतंकियों ने विस्फोटकों से भरी नाव से युद्धपोत पर हमला किया था, जिसमें 17 अमेरिकी नाविकों की मौत हुई थी और 40 लोग घायल हुए थे। हमले में युद्धपोत को बड़ी क्षति हुई थी और उसमें बड़ा छेद होने की वजह से कई सैनिक लापता हो गए थे।

9/11 हमलों की जांच के दौरान पता चला था कि अल-कायदा आतंकी बदावी ने यूएसएस कोल पर हमला करवाया था। इसके बाद 2003 में अमेरिकी ग्रांड ज्यूरी ने उस पर 50 लाख डॉलर (करीब 35 करोड़ रुपए) का इनाम रखा था।

U.S. CENTCOM has confirmed that Jamal al-Badawi was killed in a precision strike in Marib governate, Jan. 1.



Jamal al-Badawi was an al Qaeda operative involved in the USS Cole bombing. U.S. forces confirmed the results of the strike following a deliberate assessment process.

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 6, 2019