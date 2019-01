वॉशिंगटन। गणतंत्र दिवस पर जहां पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है, वहीं अमेरिका के वॉशिंगटन में कुछ लोग गणतंत्र दिवस परेड का विरोध कर रहे थे। स्थानीय भारतीयों द्वारा हाथ में तिरंगे झंडे और बैनर लेकर निकाली जा रही गणतंत्र दिवस परेड का विरोध कुछ खालिस्तान समर्थक कर रहे थे। हालांकि उनका विरोध बेकार गया, क्योंकि भारत मां के सच्चे भक्त पीछे नहीं हटे और 'भारत माता की जय' के नारे लगाते रहे। देखिये यह वीडियो -

वहीं सिख फॉर जस्टिस ग्रुप ने अपनी वेबसाइट पर झूठा दावा किया कि उसने अमेरिका में भारतीय दूतावास के सामने भारतीय झंडा जलाया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दावा पूरी तरह झूठा है।

Sources: Sikhs for Justice's claim on their website that they burnt an Indian flag outside the Indian Embassy is completely false. As the photos/videos show, no such thing took place. The claim is intended to cover up for their flop show. https://t.co/Nx3rv2nyvT

— ANI (@ANI) 27 January 2019