ब्रसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एक नई और अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका मकसद दुष्कर्म पीड़ितों को शर्मसार होने से रोकना और दुष्कर्म के प्रति लोगों को जागरुक करना है। इस प्रदर्शनी में रेप के शिकार पीड़ितों की कहानियों को दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि रेप पीड़ितों से पहला सवाल यही किया जाता है कि वारदात के दौरान (व्हाट वर यू वेयरिंग) तुमने क्या पहना था। इस प्रदर्शनी में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कपड़ों का रेप पीड़िता से कोई लेना-देना नहीं है।

यह कभी भी, कहीं भी और किसी के भी साथ हो सकता है। इसकी बजाय रेप करने वालों की मानसिकता जिम्मेदार है और उन्हें ही इसके लिए दोषी मानना चाहिए। कंसास यूनिवर्सिटी में छात्रों द्वारा बनाई गई एक परियोजना से प्रेरित होकर इस प्रदर्शनी में उन कपड़ों को दिखाया गया है, जिसे दुष्कर्म के दौरान पीड़िताओं ने पहना था।

बेल्जियम की राजधानी में रोकथाम सेवाओं में एक कार्यकर्ता डेलफीन गॉसेन्स ने कांसास की छात्रओं असली कहानी को सुना। उन्होंने इसका डच और फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया और प्रदर्शनी के लिए अपने और साथी कर्मचारियों के कपड़ों को लेकर 'व्हाट वर यू वेयरिंग' नाम की प्रदर्शनी में दिखाए गए कपड़ों की नकल पेश की।

पिछले सितंबर में इस एक्जिबिशन के बारे में पढ़ने के बाद, कांसास में लगी प्रदर्शनी को री-क्रिएट करने के लिए गोसेन्स ने प्रदर्शनी के मूल रचनाकारों से अनुमति ली। उन्होंने मोलेनबीक मैरीटाइम कम्युनिटी सेंटर में प्रदर्शनी लगाई, जहां वह काम करती हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह प्रदर्शनी पूरे यूरोप में फैल जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कोई स्कूल या कॉलेज इस प्रदर्शनी को लगा सकता है। यह आसान है।

कमरे के चारों ओर पैनलों पर कई पोशाकें थीं। इनमें पजामा, एक बाथिंग सूट, एक बच्चे की स्कूल की ड्रेस और पुलिस की वर्दी शामिल हैं। एक दीवार पर तीन कपड़े लगे हुए थे। यह उस महिला की कहानी को समर्पित थी, जिसके साथ तीन बार रेप किया गया था। वहीं, एक अन्य दीवार पर सिर्फ एक पोशाक लगी थी, जो यह बता रही थी कि महिला ने तीन बार उस कपड़े को पहना और तीनों बार उसके साथ रेप हुआ।

We have had so many request for our art exhibit that we are creating a second installment! Want to participate in our 2019 “What Were You Wearing?” exhibit? Fill out this form:https://t.co/3WaBdZ6WYD pic.twitter.com/gm7eEVtn70

— Me Too Springfield (@MeTooSGF) January 18, 2019